Studio 100 KidsStaffel 2Folge 26vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Brandons Pressetermine nehmen überhand, sodass er zu wenig Zeit für seine Tanzausbildung an der DAM findet. Bei einer Probeaufführung mit Mila patzt er und muss sich Vorhaltungen anhören. Die Ghost Rockers beobachten inzwischen die Übergabe eines Umschlags zwischen dem Nachtclubbesitzer Juri und Cliff Smith, von dem sie mittlerweile wissen, dass er zur Geheimorganisation des Schwarzen Auges gehört. Als Alex den Inhalt des Umschlages ausspionieren will, wird er von Cliff ertappt.

