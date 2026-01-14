Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 29vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Ghost Rockers können es nicht glauben. Ausgerechnet ihr Vertrauenslehrer Peter Verlinden soll Mitglied des Schwarzen Auges sein? Nur schwer gelingt es ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Mila beschließt, das Büro Verlindens heimlich zu durchsuchen. Dabei entdeckt sie, dass der Lehrer zum zweiten Rang des Geheimbundes gehört und somit einer der führenden Köpfe sein muss. Brandon erfährt in der Zwischenzeit von seinem Vater, dass er einen Knebelvertrag mit seinem Manager abgeschlossen hat.

