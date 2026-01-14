Ghost Rockers
Folge 30: Komm und hol mich
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Um zu Jonas zu gelangen, wollen die Ghost Rockers das Handy von Verlinden anzapfen und überwachen. Doch als die sein Büro erreichen, fällt es ihnen schwer, sich nicht anmerken zu lassen, dass ein Verbrecher vor ihnen steht. Robin versucht inzwischen, mehr über die Songtexte herauszufinden, die zu neuen Hinweisen über Jonas‘ Verbleib führen. Doch die anderen Mitglieder der Band sind nicht bereit, ihm zu erzählen, dass es die Geister der Freebirds sind, die ihnen diese Texte übermitteln.
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