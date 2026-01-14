Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Das verlassene Haus

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 35vom 14.01.2026
Das verlassene Haus

Ghost Rockers

Folge 35: Das verlassene Haus

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Obwohl Mila alles daran gesetzt hat, Jonas vor den Verbrechern des Schwarzen Auges zu verstecken, taucht dieser kurzerhand wieder an der DAM-Akademie auf. Er will unbedingt erfahren, aus welchem Grund er entführt wurde, und glaubt unter Menschen sicherer zu sein als bei Mila zu Hause. Außerdem will er einen neuen Song der Geister spielen, um neue Hinweise zu erhalten. Diese führen zum Geburtshaus von Robins Opa, der ebenso wie Jonas Großvater einst Mitglied der Freebirds war.

Studio 100 International
