Ghost Rockers
Folge 45: Der letzte Schlüssel
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy hält es nicht länger aus, Charlie so unglücklich zu sehen. Also redet er Robin ins Gewissen, endlich mit ihr zu reden, damit sie verstehen kann, wieso Robin sich von ihr getrennt hat. In der Zwischenzeit versucht Brandon, seinen Verrat an das Schwarze Auge wieder gutzumachen. Doch Mila will nichts mehr mit ihm zu tun haben, auch wenn das bedeutet, dass die gemeinsame Tanzaufführung während des Abschlussballs ins Wasser fällt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick