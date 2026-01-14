Ghost Rockers
Folge 47: Das Herz im Baum
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Charlie weiß nun, wo sich der Schlüssel befindet, der zur Lösung des Geheimnisses um den Tod der Freebirds führt. Sie glaubt, dass er in einem Brautkleid versteckt ist, das Robins Oma an ihrem Hochzeitstag getragen hat. Also machen sich die Ghost Rockers zu dem alten Landhaus auf, indem Robins Großeltern bis vor kurzem lebten, und finden ein eingeritztes Herz in einem Baum, von dem auch im Songtext der Geister die Rede ist. Fast zu spät merken sie, dass sie nicht allein sind.
