Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 48vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Brandon kann Lauren überreden, eine Kamera in Cliffs Büro zu platzieren. Nur so glauben sie, die illegalen Machenschaften des Musikmanagers beweisen zu können. Doch Cliff kommt früher ins Büro als erwartet. Inzwischen jagen die Ghost Rockers dem letzten Schlüssel hinterher, mit dem sie das wahre Schicksal der Freebirds herausfinden können. In einem Brunnen finden sie das gesuchte Brautkleid. Doch Verlinden und sein Scherge sind ihnen weiterhin dicht auf den Fersen.

