Ghost Rockers
Folge 21: Nichts ist, wie es scheint
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy versucht Direktorin Vanderbilt zu überreden, doch noch an dem Musical-Wettbewerb teilzunehmen. Dazu muss er sie davon überzeugen, dass die Aufführung auch ohne großes Budget auf die Beine gestellt werden kann. Jules fragt Alex in der Zwischenzeit, ob beide gemeinsam den nächsten Tanz einüben wollen. Und Mila muss nicht nur die Trennung von Jonas überwinden, jetzt erkennt sie auch noch, dass ihr Vater etwas verschweigt.
