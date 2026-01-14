Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Band ohne Sängerin

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 28vom 14.01.2026
Band ohne Sängerin

Ghost Rockers

Folge 28: Band ohne Sängerin

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Fanny gesteht Jimmy, dass sie die Einnahmen der Show gestohlen hat. Brandon wird von Mila zum Versteck ihres Vaters geschickt, um bei ihm nach dem Rechten zu sehen und ihn über die neuesten Entwicklungen zu unterrichten. Schließlich berichtet auch noch ein Reporter über die Trennung von Jonas und Mila. „Werden die Ghost Rockers sich trennen?“, lautet die Schlagzeile. Und zum Schreck der anderen Mitglieder denkt Mila tatsächlich darüber nach, die Band zu verlassen.

