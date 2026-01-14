Ghost Rockers
Folge 37: Besser spät als nie
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jonas fühlt sich geschmeichelt, als Jimmy ihn und Fanny für die Hauptrolle in seinem Theaterstück auswählt. Inzwischen bekommt Mila den nächsten Auftrag der Goldschlangen-Bande. Endlich steht ihr dabei auch Brandon zur Seite. Um mehr über die Statue der „Ballerina von Bolschoi“ herauszufinden, beschließen sie, die Verbrecherbande abzuhören. Dazu will Mila heimlich einen Sender in die Tasche legen, in der sich die Statue befindet. Doch bei ihrem Versuch macht Mila einen entscheidenden Fehler.
