Ghost Rockers
Folge 38: Die schöne Helena
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Charlie entdeckt, dass Mila und Brandon ein Paar sind. Mila bittet sie, vorerst niemandem davon zu erzählen. Indes führt die nächste Spur zum „Giftkelch von Florenz“ zu einer vorbestraften Antiquitätenhändlerin. Mila will unbedingt herausfinden, was sich in dem Päckchen befindet, dass die Händlerin von der Goldschlangen-Bande bekommen soll. Doch zuvor erhalten die Ghost Rockers noch einen Hinweis von den Geistern.
