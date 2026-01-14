Ghost Rockers
Folge 44: Date mit Soße
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nach dem gelungenen Einbruch und dem Raub der Odysseus-Büste müssen die Ghost Rockers nur noch den zweiten Teil des Codes knacken. Doch nun wird ausgerechnet Jules eifersüchtig und möchte genauer wissen, wo Alex die letzte Nacht gewesen ist. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass die Ghost Rockers bei ihrem Einbruch gefilmt wurden. Frederick übermittelt die Aufnahmen an die Polizei, und kurz darauf wird eine Fahndung nach den Ghost Rockers ausgeschrieben.
