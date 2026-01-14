Ghost Rockers
Folge 46: Der Code im Spiegel
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy ist verzweifelt. Da versucht er alles, um das Theaterstück rechtzeitig zur Premiere fertigzustellen, und dann bläst der Künstlerische Direktor Vince Deleux die Aufführung kurzerhand wegen des Trubels um die Ghost Rockers ab, die immer noch polizeilich gesucht werden. Auch Alex begibt sich aus Verzweiflung in Gefahr und fährt zusammen mit Charlie zu Jules, um ihm zu erklären, dass er unschuldig ist. Doch Emily, Jules Mutter, hat bereits die Polizei verständigt.
