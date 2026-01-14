Ghost Rockers
Folge 47: Große Fische
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Frederick entführt Fanny und setzt sie unter Druck, damit sie ihm den Aufenthaltsort von Mila preisgibt. Als Jonas davon erfährt, will er sie unbedingt retten. Selbst als ihn kurz darauf die Nachricht erreicht, dass Charlie und Alex von der Polizei gefasst wurden, lässt er sich nicht davon abbringen. Auf dem Revier bekommen Charlie und Alex Besuch von Jimmy, der ihnen versichert, sie nie wieder im Stich lassen zu wollen. Mila wird indes auf dem Weg zu ihrem Vater von der Polizei entdeckt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick