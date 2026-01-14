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Ghost Rockers

Das Versteck des Giftkelchs

Studio 100 KidsStaffel 3Folge 48vom 14.01.2026
Das Versteck des Giftkelchs

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Ghost Rockers

Folge 48: Das Versteck des Giftkelchs

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Von den Ghost Rockers ist nur noch Mila übrig, um der Goldschlangen-Bande das Handwerk zu legen. Charlie und Alex sitzen noch immer in Untersuchungshaft, während Jonas versucht, Fanny zu befreien, die von ihrem Ex-Freund Frederick entführt wurde. Ein Glück, dass Jimmy endlich seine Meinung geändert hat und bereit ist, den Code mit den Hinweisen über Helenas Tod zu knacken. Tatsächlich findet er eine Spur, die zu einer alten Festung führt. Doch er ahnt nicht, dass er dabei überwacht wird.

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