Studio 100 International Staffel 3 Folge 50 vom 14.01.2026
Folge 50: Der Kopf der Schlange

12 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 6

Das Oberhaupt der Goldschlangen-Bande hat seine Identität preisgegeben und gibt zu, Brandons Mutter getötet zu haben. Um die Ghost Rockers loszuwerden, überlässt er sie in der alten Festung ihrem Schicksal. Unterdessen versucht Jimmy, den Weg seiner Freunde nachzuvollziehen, um sie zu befreien. Die Zeit wird knapp, als sich die Decke der Kammer, in der Mila und die anderen eingesperrt wurden, unaufhaltsam abzusenken beginnt.

