Ghost Rockers
Folge 21: Käse mit Marmelade
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila und Jonas finden eine alte Gussform für einen Schlüssel. Führt dieser endlich zu dem antiken verschollenen Buch, hinter dem alle her sind? Die Ghost Rockers beschließen, noch einmal die Geister nach neuen Hinweisen zu fragen. Jonas lernt in der Zwischenzeit die neue Schülerin Eva kennen, und fühlt sich schnell von ihr angezogen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick