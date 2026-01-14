Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Studio 100 KidsStaffel 4Folge 21vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mila und Jonas finden eine alte Gussform für einen Schlüssel. Führt dieser endlich zu dem antiken verschollenen Buch, hinter dem alle her sind? Die Ghost Rockers beschließen, noch einmal die Geister nach neuen Hinweisen zu fragen. Jonas lernt in der Zwischenzeit die neue Schülerin Eva kennen, und fühlt sich schnell von ihr angezogen.

Studio 100 Kids
