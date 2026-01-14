Ghost Rockers
Folge 27: Mit den Wölfen heulen
Mila ist genervt. Weil sie mit Brandon in einer Beziehungskrise steckt, spekulieren die Klatschblätter bereits darüber, wer ihr neuer Freund sein könnte. Und dann setzt die Kreuzkönigin auch noch ein Ultimatum. Auch wenn es den Ghost Rockers bislang nicht gelungen ist, das von der Königin gewünscht Buch zu finden, will sich Jonas ihr stellen, selbst auf die Gefahr hin, von ihr entführt zu werden.
