Ghost Rockers
Folge 28: Der Springer fällt
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Auch das noch: Mila und Charlie sollen nachsitzen, und das ausgerechnet zu der Zeit, in der Jonas zum verlassenen Schwimmbad muss, um dort die mysteriöse Kreuzkönigin zu treffen. Jimmy, der Jonas beistehen will, wird in der Zwischenzeit Jana nicht los. Als Mila und Charlie kurzerhand beschließen, im Proberaum nachzusitzen und dort ihre Strafarbeit zu verrichten, machen sie eine furchtbare Entdeckung: Jimmy befindet sich in großer Gefahr.
