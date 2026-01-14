Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 38vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nach seiner Freilassung verfolgt Peter Verlinden weiter sein Ziel. Während seiner Zeit im Gefängnis ist er komplett verrückt geworden und sinnt nur noch auf Rache an den Ghost Rockers. Diese finden in einem weiteren Song der Geister den Namen der Klinikleiterin wieder, die Verlinden zuvor freigelassen hat. Mila und Alex schleichen sich über den Bediensteten-Eingang in das schwer bewachte psychiatrische Zentrum, um mehr über sie herauszufinden.

