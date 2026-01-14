Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 Kids
Staffel 4
Folge 40
vom 14.01.2026
12 Min.
Ab 6

Alex steht vor seiner Prüfung, glaubt jedoch zu wenig an sich. Mit Konrektor Ballink findet er einen Mentor, der ihm Mut macht. Alex erinnert er sogar an seinen verstorbenen Vater, der vor Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Inzwischen versucht Mila, Verlinden mit einem Bluff aus der Reserve zu locken. Zu spät erkennt sie, dass der Verbrecher bereits dabei ist, einen neuen Plan auszuhecken. Und dieser hat mit Evas und Jonas‘ Auftritt vor dem amerikanischen Musikproduzenten zu tun.

Ghost Rockers
