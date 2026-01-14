Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Charlies Geheimnis

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 42vom 14.01.2026
Charlies Geheimnis

Charlies GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 42: Charlies Geheimnis

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Endlich gibt Charlie bei einem Gespräch mit Mila den Grund für die zerstörte Freundschaft zwischen ihr und Jana preis. Sie erzählt den Ghost Rockers davon, was sie Jana einst angetan hat. Inzwischen findet Brandon heraus, dass sein Vater nicht wie behauptet bei einem Kurierdienst arbeitet. Er ahnt nicht, dass Rocco von den Verbrechern des Schwarzen Auges unter Druck gesetzt wird.

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

