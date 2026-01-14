Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Geplatzte Träume

Studio 100 KidsStaffel 4Folge 44vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Verlindens perfider Plan scheint aufzugehen. Er stellt Alex auf die Probe, und das kurz vor dessen entscheidender Schauspielprüfung. Charlie versucht indes Mila zu überreden, zu Jonas zu gehen und ihm zu beichten, dass sie immer noch in ihn verliebt ist. Doch Mila hat Jonas kurz zuvor noch in seinem Entschluss bestätigt, nach Amerika zu fliegen. Und dann ist da noch Eva, die es ebenfalls auf Jonas abgesehen hat.

