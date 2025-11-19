Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die Macht des Bösen

sixxStaffel 2Folge 1vom 19.11.2025
Die Macht des Bösen

Die Macht des BösenJetzt kostenlos streamen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 1: Die Macht des Bösen

37 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Als Melindas Freundin Andrea bei einem Flugzeugabsturz stirbt, kann sie sich von der Erde nicht lösen und braucht Melindas Hilfe, um zu erfahren, was sie im Diesseits festhält. Melinda findet heraus, dass ein böser Geist dahinter steckt: Er will Andrea abhalten, ins Licht zu gehen, indem er ihr weismacht, dass dort ein Gericht auf sie wartet, das sie für ihre irdischen Vergehen bestrafen würde. Andrea, die Schuldgefühle gegenüber ihrem toten Bruder Mitch hat, fürchtet sich ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
sixx
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Alle 3 Staffeln und Folgen