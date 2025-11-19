Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unvergessene Liebe

sixxStaffel 2Folge 2vom 19.11.2025
Folge 2: Unvergessene Liebe

41 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Ein Geist ganz besonderer Art sucht Melinda auf, ohne sich zunächst zu erkennen zu geben: Es handelt sich um ihre erste Liebe Kyle McCall, dem sie großes Vertrauen entgegengebracht hatte und der sie schwer enttäuschte. Erst durch ihre Liebe zu Jim konnte Melinda wieder lernen, mit einem Menschen eine tiefe Beziehung aufzubauen. Doch auch die Ehe von Kyle wurde durch die Vorgeschichte belastet, denn er war nach wie vor von Melinda besessen und wurde schnell wieder geschieden ...

