Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 5: Der falsche Tod
43 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Als Melinda auf dem Friedhof das Grab ihrer Freundin besucht, wird sie von einem Geist bedrängt. Er behauptet, im falschen Grab zu liegen, sonst aber über seinen Tod nichts mehr zu wissen. Melinda findet heraus, dass er kurz vor seinem Tod - er wurde vom Blitz erschlagen - von einem Fremden im Auto mitgenommen wurde. Dieser Fremde stand vor dem finanziellen Ruin und hatte den Blitzschlag als Gelegenheit wahrgenommen, seine Identität mit dem getöteten Mitfahrer zu tauschen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren