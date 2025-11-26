Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 12: Zeit zu sterben
Obwohl Melinda Furcht erregende Visionen hat, zeigt sich kein Geist, der sie eindeutig um Hilfe bittet, wie es sonst in solchen Situationen der Fall ist. Als Melinda jedoch Delia im Krankenhaus besucht, fällt ihr ein besonderer Patient auf: Hugh, der Sohn einer reichen Familie, der im Koma liegt. Hughs Frau kämpft darum, dass die Geräte, die ihn am Leben erhalten, abgeschaltet werden, doch seine Eltern, die Tag und Nacht an seinem Bett wachen, sind strikt dagegen ...
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
