Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Zeit zu sterben

sixxStaffel 2Folge 12vom 26.11.2025
Folge 12: Zeit zu sterben

39 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Obwohl Melinda Furcht erregende Visionen hat, zeigt sich kein Geist, der sie eindeutig um Hilfe bittet, wie es sonst in solchen Situationen der Fall ist. Als Melinda jedoch Delia im Krankenhaus besucht, fällt ihr ein besonderer Patient auf: Hugh, der Sohn einer reichen Familie, der im Koma liegt. Hughs Frau kämpft darum, dass die Geräte, die ihn am Leben erhalten, abgeschaltet werden, doch seine Eltern, die Tag und Nacht an seinem Bett wachen, sind strikt dagegen ...

