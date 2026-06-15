Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 13: Seelenwanderung
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda wird von einem Geist namens Eric kontaktiert, der bereits mehrmals auf der Erde inkarniert war, jedoch nie ein erfülltes Leben geführt, sondern stets Menschen ausgenutzt hat. Er wird wiedergeboren, solange er seine irdische Aufgabe nicht erfüllt hat. Diesmal soll er als Kind von Holly und Scott, Freunden Melindas, auf die Welt kommen. Doch er wehrt sich mit aller Kraft dagegen, sodass Holly und Scott schließlich ein anderes Kind zur Welt bringen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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