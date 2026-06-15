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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Seelenwanderung

DisneyStaffel 2Folge 13vom 15.06.2026
Seelenwanderung

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 13: Seelenwanderung

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda wird von einem Geist namens Eric kontaktiert, der bereits mehrmals auf der Erde inkarniert war, jedoch nie ein erfülltes Leben geführt, sondern stets Menschen ausgenutzt hat. Er wird wiedergeboren, solange er seine irdische Aufgabe nicht erfüllt hat. Diesmal soll er als Kind von Holly und Scott, Freunden Melindas, auf die Welt kommen. Doch er wehrt sich mit aller Kraft dagegen, sodass Holly und Scott schließlich ein anderes Kind zur Welt bringen ...

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