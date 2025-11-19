Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 2: Unvergessene Liebe
41 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Ein Geist ganz besonderer Art sucht Melinda auf, ohne sich zunächst zu erkennen zu geben: Es handelt sich um ihre erste Liebe Kyle McCall, dem sie großes Vertrauen entgegengebracht hatte und der sie schwer enttäuschte. Erst durch ihre Liebe zu Jim konnte Melinda wieder lernen, mit einem Menschen eine tiefe Beziehung aufzubauen. Doch auch die Ehe von Kyle wurde durch die Vorgeschichte belastet, denn er war nach wie vor von Melinda besessen und wurde schnell wieder geschieden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren