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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Haus der Schuld

DisneyStaffel 2Folge 3vom 15.06.2026
Haus der Schuld

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 3: Haus der Schuld

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melindas neue Freundin Delia hat ein Haus an ein Ehepaar vermietet, das behauptet, Elektrik und Rohrleitungssystem ihres neuen Heims wären nicht in Ordnung. Delia kann das nicht glauben, da sie das Haus vor Vermietung vollständig saniert hatte - außerdem gibt es die Probleme nie, wenn sie anwesend ist. Allmählich beginnt sie deshalb, ihren Mietern zu misstrauen, doch als Melinda sich der Sache annimmt, stellt sie fest, dass der Geist eines kleinen Mädchens in dem Haus umgeht ...

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