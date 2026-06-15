Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 9: Der Fluch der Neunten
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Als bei einem spontanen Konzert des Musikers Brandon in einer Kneipe immer wieder Tonstörungen auftreten, merkt Melinda, die unter den Zuhörern ist, dass ein Geist dahinter steckt. Immer wieder fordert dieser Brandon auf, "den Zehnten" zu spielen, doch sie weiß nicht, was damit gemeint sein könnte. Nachdem ihre Recherchen zunächst zu Brandons totem Vater führen, erkennt sie schließlich, dass ein verstorbener Sänger einer Konkurrenzband mit im Spiel ist ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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