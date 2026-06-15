Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 14: Der kleine Prinz
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda und Sam kommen sich langsam näher. Als sie zusammen mit Delia auf einen Schulball gehen, um aufzupassen, dass die Schüler sich anständig benehmen, beobachtet Melinda ein junges Mädchen, dass von einem älteren Jungen abgeholt wird. Irgendetwas stimmt da nicht, und als plötzlich auch noch ein weiblicher Geist auftaucht, der verhindern will, dass die beiden Kontakt haben, weiß Melinda, dass sie eingreifen muss ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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