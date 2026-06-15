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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Geisterjäger

DisneyStaffel 4Folge 16vom 15.06.2026
Geisterjäger

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 16: Geisterjäger

42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

In Grandview taucht ein Geisterjäger auf. Er heißt Linus und hat eine hoch professionelle Ausstattung. Er behauptet, sowohl Geräusche von Geistern als auch Energiewellen von ihnen festhalten zu können. Eli beobachtet ihn bei der Arbeit und ist hellauf begeistert; endlich schafft er es, seinen ersten Geist zu sehen. Melinda ist jedoch wenig angetan von Linus' Auftreten: Sie möchte Jim endlich die ganze Wahrheit erzählen, vor allem davon, dass sie die Gabe hat, Geister zu sehen.

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