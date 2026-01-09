Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 18: Experimente
42 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Jim (Sam) ist bei Melinda ausgezogen - er glaubt nicht an ihre "Geistergeschichten". Melinda ist zutiefst erschüttert, sie befürchtet, ihn für immer verloren zu haben. Als sie spätabends noch einmal in ihren Laden geht, taucht dort plötzlich ein wildfremder Mann auf. Als sie ihn zur Rede stellen will, flüchtet er durch die Tunnel. Nach und nach stellt sich heraus, dass es sich um Ben Tillman handelt, der vor drei Jahren einen schweren Unfall hatte ...
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
