Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 23: Das Buch der Veränderungen
42 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Die Hochzeit von Melinda und Jim steht kurz bevor. Alle sind sehr aufgeregt, aber es gibt noch einige Hürden zu überwinden. Melindas Mutter hat einen Hochzeitsplaner beauftragt, der ein riesiges, unvergessliches Fest arrangieren soll, was bei Melinda und Jim auf wenig Gegenliebe stößt. Außerdem werden aus der Geisterwelt Drohungen gegen Melinda ausgesprochen. In ihren Visionen taucht immer wieder ein kleines, gesichtsloses Mädchen auf ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
