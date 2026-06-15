Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 3: Der Avatar
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Als Ned Melindas PC repariert und anschließend noch schnell ein Computerspiel mit Eli spielen will, hat das fatale Konsequenzen: Eine der virtuellen Figuren, ein so genannter Avatar namens Phoenix, verlässt nämlich plötzlich die Spiel-Ebene und steht auf einmal sehr real in Melindas Laden! Doch so schnell, wie Phoenix auftaucht, ist er auch schon wieder verschwunden. Melinda findet heraus, dass Phoenix sich regelmäßig in der realen Welt mit einem Mädchen namens Alise trifft ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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