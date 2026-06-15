Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 6: Der Verlust
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Jim und Melinda sind Gäste auf dem Hochzeitsfest von Jims alter Freundin Tricia. Die Feier findet in einem idyllischen Haus am See statt. Tricias Tochter Natalie behauptet, dass in dieser Hütte jemand ist, mit dem sie kommunizieren kann - ein Geist, wie Melinda bald herausfindet. Es handelt sich um den verstorbenen Jungen Owen, mit dem Tricia in ihrer Kindheit am See gespielt hat und der sie nun vor der Heirat mit Hunter warnen möchte. Dieser führt nämlich ein Doppelleben ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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