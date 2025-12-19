Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixx Staffel 4 Folge 8 vom 19.12.2025
Folge 8: Herz & Seele

43 Min. Folge vom 19.12.2025 Ab 12

Nach dem Tod von Jim hat Melinda mit eigenen Augen gesehen, dass seine Seele, die nicht ins Jenseits gehen wollte, in den Körper des Unfallopfers Sam geschlüpft ist. Sam alias Jim wird nach dem Unfall reanimiert, und Melinda weicht am Krankenbett nicht von seiner Seite. Nach seiner Genesung beschließt Sam, bei Melinda einzuziehen und ihre Garage umzubauen. Melindas Freundin Delia sieht, wer er wirklich ist. Ebenso wie Melinda kann sie in Sams Körper Jims Seele erkennen ...

