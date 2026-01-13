Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 1: Aiden
36 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Melinda ist hochschwanger. Im Buch der Veränderungen steht, dass sie ihren Sohn am 25. September zur Welt bringen wird. Am besagten Tag erreicht die Anspannung ihren Höhepunkt. Es deutet zwar nichts darauf hin, dass Melinda kurz vor der Geburt steht, trotzdem lässt sie sich vorsichtshalber von Jim ins Krankenhaus bringen. Und tatsächlich: Plötzlich geht alles ganz schnell, und es kommt zu Komplikationen bei der Geburt. Melinda befürchtet, dass ihrem Sohn Unheil bevorsteht ...
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
