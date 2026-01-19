Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 10: Exzessive Kräfte
41 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Eli wird von einem Polizisten namens Ramsey angehalten. Es geht nur um einen kaputten Scheinwerfer, aber die Lage spitzt sich langsam zu und wird bedrohlich. Melinda beobachtet die Szene und muss feststellen, dass sich an Ramsey ein Geist gehängt hat. Es ist ein junger Mann, der den Polizisten des Mordes beschuldigt. Gemeinsam mit Eli versucht Melinda herauszufinden, wer der mysteriöse Geist ist. Bald kommen die beiden dahinter, dass Ramseys Tochter der Schlüssel des Ganzen ist.
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
