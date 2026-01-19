Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

sixxStaffel 5Folge 10vom 19.01.2026
41 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Eli wird von einem Polizisten namens Ramsey angehalten. Es geht nur um einen kaputten Scheinwerfer, aber die Lage spitzt sich langsam zu und wird bedrohlich. Melinda beobachtet die Szene und muss feststellen, dass sich an Ramsey ein Geist gehängt hat. Es ist ein junger Mann, der den Polizisten des Mordes beschuldigt. Gemeinsam mit Eli versucht Melinda herauszufinden, wer der mysteriöse Geist ist. Bald kommen die beiden dahinter, dass Ramseys Tochter der Schlüssel des Ganzen ist.

