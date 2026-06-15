Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 12: Auf der Flucht
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Ned hat sich in Katie Walker verliebt, die erst vor Kurzem mit ihrer Familie nach Grandview gezogen ist. Katies Vater arbeitet auf dem Bau, weshalb die Familie angeblich oft umziehen muss. Doch schon bald wird klar, dass die Familie von einem Geist heimgesucht wird, der sie an den Rand des Wahnsinns treibt. Melinda und Ned wollen den Walkers helfen, doch das ist einfacher gesagt als getan: Die Familie ist vollkommen verschlossen und scheint ein dunkles Geheimnis zu wahren ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH
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