Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 13: Insomnia
43 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Während Jims Schicht taucht ein Mann namens Robert im Krankenhaus auf - er ist blutverschmiert und behauptet, dass ihn ein Verfolger töten will. Alles deutet darauf hin, dass Robert unter einer Psychose leidet. Melinda wird jedoch schnell klar, dass mehr dahintersteckt: Die Geister von Roberts Vater und Schwester, Vernon und Lane, behaupten, Robert sei bereits verloren und niemand könne ihm noch helfen. Schon bald kommt Melinda einem Geheimnis auf die Spur ...
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
