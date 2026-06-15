Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 15: Implosion
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda kauft bei einem etwas undurchsichtigen Händler alten Militärkram. Dummerweise hat sich an einen der Gegenstände ein Geist gehängt. Melinda versucht herauszufinden, wer dieser Geist ist, und welches Schicksal er erlitten hat. Gemeinsam mit Eli verfolgt sie den dubiosen Händler zu einem verlassenen Militärstützpunkt. Dort treiben sich eine ganze Reihe an Geistern herum - unter anderem auch ein zwölfjähriger Junge namens Joey, der seit einigen Tagen vermisst wird ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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