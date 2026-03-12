Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Das Kindermädchen

sixxStaffel 5Folge 19vom 12.03.2026
Das Kindermädchen

Das KindermädchenJetzt kostenlos streamen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 19: Das Kindermädchen

43 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Jim möchte Melinda abends endlich wieder einmal ausführen. Er engagiert das Kindermädchen Kelly Furguson, das auf Aiden aufpassen soll. Allerdings hat sich ein Geist an Kelly gehängt, der Melinda davor warnt, das Kindermädchen mit Aiden oder anderen Kindern allein zu lassen. Melinda beginnt nachzuforschen und findet heraus, dass zahlreiche Kinder, auf die Kelly aufpassen sollte, in Unfälle verwickelt waren. Alles deutet darauf hin, dass Kelly Schuld am Tod dieser Kinder trägt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
sixx
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Alle 2 Staffeln und Folgen