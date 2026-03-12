Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 19: Das Kindermädchen
43 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Jim möchte Melinda abends endlich wieder einmal ausführen. Er engagiert das Kindermädchen Kelly Furguson, das auf Aiden aufpassen soll. Allerdings hat sich ein Geist an Kelly gehängt, der Melinda davor warnt, das Kindermädchen mit Aiden oder anderen Kindern allein zu lassen. Melinda beginnt nachzuforschen und findet heraus, dass zahlreiche Kinder, auf die Kelly aufpassen sollte, in Unfälle verwickelt waren. Alles deutet darauf hin, dass Kelly Schuld am Tod dieser Kinder trägt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren