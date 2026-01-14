Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Tödlicher Kettenbrief

sixxStaffel 5Folge 2vom 14.01.2026
Folge 2: Tödlicher Kettenbrief

37 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Melinda hat Visionen, in denen einem Mädchen Augen und Mund zugenäht werden. Dann wird die Wohnung von Neds Freundin Brianna verunstaltet und eine Puppe zurückgelassen, deren Augen und Mund zugenäht sind. Ned nimmt an, dass ein Geist dahintersteckt. Briannas Freundin Gwen ist vor Kurzem gestorben. Die beiden hatten Streit und Brianna hat nach Gwens Tod einen seltsamen Kettenbrief von ihr erhalten. Darin wird gedroht, dass alle, die die E-Mail ignorieren, bestraft werden ...

