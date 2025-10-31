Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Blutiges Geld

sixxStaffel 5Folge 20vom 31.10.2025
Blutiges Geld

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 20: Blutiges Geld

43 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Greg, Scott und Danny verlaufen sich auf dem Weg zu einer Party und stoßen auf ein altes verlassenes Haus mit Scheune. Als sie die Scheune genauer unter die Lupe nehmen, haben sie das Gefühl, beobachtet zu werden und bekommen es mit der Angst zu tun. Plötzlich ist von Danny nur noch ein Schrei zu hören - dann ist er verschwunden. Am nächsten Tag bittet Greg Eli um Hilfe. Gemeinsam mit Melinda kommt Eli einem dunklen Geheimnis auf die Spur ...

