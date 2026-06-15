Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 3: Für immer
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Elis Vater Ray erleidet einen Herzstillstand und stirbt. Nach und nach kommt ein dunkles Familiengeheimnis ans Licht. Elis Mutter Evelyn ist schon vor Jahren gestorben, und Eli hat immer gedacht, sie hätte ihren Frieden gefunden. Aber ihr Geist ist immer noch da und wendet sich schließlich an Melinda. Evelyn vermeidet es, ihrem Mann zu begegnen, was Melinda irritiert. Außerdem hat Aiden ein seltsames Bild gemalt, und alles deutet daraufhin, dass Evelyn eine Affäre hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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