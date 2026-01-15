Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die Herzoperation

sixxStaffel 5Folge 4vom 15.01.2026
Die Herzoperation

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 4: Die Herzoperation

38 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Jim nimmt ein altes medizinisches Instrument mit nach Hause. Es stellt sich heraus, dass daran ein Geist hängt: Jeden Abend taucht ein gewisser Dr. Glassman auf und führt immer wieder dieselbe Operation durch. Melinda findet heraus, dass Dr. Glassman in den 50er-Jahren eine Herzoperation durchgeführt hat. Er glaubt, sein Patient wäre dabei verstorben. Seitdem befindet sich der Geist des Arztes in einer Schleife und muss die Operation immer wieder aufs Neue durchführen ...

