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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Der kopflose Reiter

Staffel 5Folge 6vom 15.06.2026
Der kopflose Reiter

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 6: Der kopflose Reiter

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda ist beunruhigt: Aiden spricht mit imaginären Freunden und sie kann nicht einschätzen, wer oder was dahintersteckt. Dann taucht auch noch ein mysteriöser Geist auf: Ein kopfloser Reiter galoppiert durch Grandview. Melinda sieht sich mit einer äußerst verstrickten Geschichte konfrontiert, in der auch Caroline Mayhew, Aidens Lehrerin, eine Rolle spielt. Melinda findet heraus, dass das Schicksal des Reiters mit der Farm der Familie Mayhew in Verbindung steht ...

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