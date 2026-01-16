Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Das Geschäft mit dem Teufel

sixxStaffel 5Folge 7vom 16.01.2026
Das Geschäft mit dem Teufel

Folge 7: Das Geschäft mit dem Teufel

39 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Ein Mädchen stirbt bei einer Routineoperation. Jim macht sich Vorwürfe, da er der Patientin versprochen hatte, auf sie aufzupassen. Im Krankenhaus kommt es zu seltsamen Vorfällen und Jim glaubt, dass der Geist des Mädchens dafür verantwortlich ist. Schließlich stellt sich heraus, dass der Geist von Tina Clark, einer Medizinstudentin, die nebenbei als Stripperin gearbeitet hat, hinter den Vorfällen steckt ... Melinda ist beunruhigt: Aiden zeigt immer mehr Angst vor "den Schatten".

